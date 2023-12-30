المقاومة تستهدف جيبين عسكريين وتوقع جنودها بين قتيل وجريح بغزة

مصراوي

قالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إن مجاهدونا يشتبكون مع قوة خاصة صهيونية بالشيخ رضوان في غزة ويوقعون نحو 20 جنديا بين قتيل وجريح.

وأضافت القسام، أنه تم استهداف جيبين عسكريين واشتبكنا مع أفرادهما وأوقعناهم بين قتيل وجريح في الشيخ عجلين بمدينة غزة، بينما تم استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بعبوة شواظ في منطقة الشيخ رضوان بمدينة غزة، مشيرة إلى أنه تم قصف تجمعين لآليات وجنود الاحتلال بمدينة خانيونس جنوبي قطاع غزة بقذائف هاون.

وتابعت: "فجرنا منزلا تحصن فيه عدد من جنود الاحتلال في خانيونس بعبوات ناسفة وأوقعناهم بين قتيل وجريح"، موضحا أنه تم استهداف دبابة صهيونية من نوع ميركافا بقذيفة الياسين 105 في منطقة خزاعة شرق مدينة خانيونس.