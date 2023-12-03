شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى كمال عدوان بشمال غزة

مصراوي

أفادت قناة "الجزيرة" بحسب ما أوردته في نبأ عاجل، مساء اليوم الأحد، بوقوع شهداء ومصابين في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى كمال عدوان بشمال قطاع غزة.

وكان مدير عام الصحة في قطاع غزة قال، أمس الأول الجمعة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أطلق صاروخا أمام مستشفى كمال عدوان وهو نفس ما فعله مع المستشفيات التي استهدفها سابقا.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين في فلسطين "الأونروا"، اليوم الأحد، إن سكان غزة فقدوا كل شيء وسيبدأ الناس قريبا في الموت بسبب الأمراض فضلا عن القصف الإسرائيلي.

فيما قال المتحدث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف" جيمس إلدر، إن جنوب غزة يتعرض لأشد قصف وهناك خسائر فادحة في صفوف الأطفال.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة قال خلال مؤتمر صحفي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جميع مناطق قطاع غزة دون استثناء ويدّعي كذبا وجود مناطق آمنة.

ولفت القدرة إلى أن الاحتلال يوسع دائرة استهداف المدنيين وارتكب عشرات المجازر المروعة خلال الساعات الماضية، إذ لم يترك شبرا واحدا في قطاع غزة بلا قصف.

وأشار القدرة إلى ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين للعدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 15523 شهيدا 41316 ومصابا.

