مسؤول سابق بجيش الاحتلال: هناك خطر بشأن تدهور قدرة نظام الاحتياط على الاستمرار

مصراوي



قال الرئيس الأسبق لضباط الاحتياط في جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن هناك خطر بشأن تدهور قدرة نظام الاحتياط على الاستمرار.

وأضاف الرئيس الأسبق لضباط الاحتياط، أنه بعد هجوم أكتوبر استدعي الاحتياط دون أن ينظم الجنود أمورهم، موضحا أن ما يحدث الآن يشكل ضغطا كبيرا على الاحتياط لم نشهده منذ عقود.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الجمعة، إصابة خمسة من جنوده أحدهم في حالة خطرة في عملية الدهس اليوم بالخليل.



وفي وقت سابق قالت "نجمة داود الحمراءالإسرائيلية، إن 4 مستوطنين أصيبوا بينهم واحد بإصابة متوسطة و3 طفيفة خلال عملية دهس وقعت على شارع 60 قرب مفترق "أدوريم" بمستوطنة "عتنائيل" المقامة على أراضي دورا بالخليل.



بدورها، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية، إنه تم إطلاق النار على السائق ما أدى إلى مقتله"، دون مزيد من التفاصيل عن هويته.