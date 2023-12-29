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BBC

أمين مساعد الأمم المتحدة بالشرق الأوسط: تهديد الملاحة في البحر الأحمر له تبعاته على العالم

06:37 م الجمعة 29 ديسمبر 2023

البحر الأحمر

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مصراوي

قال الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة، إن تهديد الملاحة البحرية في البحر الأحمر له تبعاته على الصعيد الدولي.

وتابع الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة خلال جلسة اليوم الجمعة: "التوترات في الضفة الغربية تصاعدت والعنف ضد الفلسطينيين تزايد، خاصة العمليات العسكرية الإسرائيلية في طولكرم وجنين".

وأضاف الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط في الأمم المتحدة: "يجب وقف الأعمال العدائية في الضفة والعمل على إنجاز حل الدولتين لحدود 1967".

وأوضح الأمين العام المساعد المعني بالشرق الأوسط بالأمم المتحدة: "الهجمات المنطلقة من العراق وسوريا تتم الآن بشكل يومي".

حركة الملاحة البحر الأحمر الشرق الأوسط الحوثيون

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