المقاومة تنشر مشاهد للطائرة الإسرائيلية Skylark-2 التي تم الاستيلاء عليها في غزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مشاهد لطائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة.

📹متابعة صفا| مشاهد لطائرة (Skylark-2) التي تم الاستيلاء عليها أثناء مهمة استخباراتية لها شمال تل الزعتر شمال قطاع غزة pic.twitter.com/TLrl5Q0qd1 — وكالة صفا (@SafaPs) December 29, 2023

وفي وقت سابق، أعلنت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، أن مجاهدي القسام يخوضون اشتباكات في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة.

وقالت المقاومة في بيان لها، إن "مجاهدو القسام يخوضون اشتباكات ضارية في منطقتي الشعف وجبل الريس شرق مدينة غزة ويفجرون عبوة مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة".

وتابع البيان أن "المجاهدين يستهدفون قوة أخرى متحصنة في مبنى بقذيفة "TBG" موقعين في صفوفهم عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى".