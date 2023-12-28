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BBC

"لاعب كرة قدم".. عملية طعن على حاجز إسرائيلي في بيت لحم واستشهاد المنفذ

10:54 م الخميس 28 ديسمبر 2023

أرشيفية

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مصراوي

أعلن الاحتلال الإسرائيلي إطلاق النار على شاب قام بتنفيذ عملية طعن على حاجز إسرائيلي في بيت لحم، ما أدى من إصابة اثنين من الجنود.

ومن جانبها، أفادت منظمة إنقاذ بلا حدود الإسرائيلية بوقوع إصابتين في عملية طعن على حاجز مزموريا قرب بيت لحم، إحداها خطيرة والأخرى متوسطة

وقال الناطق بلسان نجمة داود الحمراء: "في أعقاب عملية الطعن قرب حاجز المزمورية توجهت طواقم نجمة داوود الحمراء والمسعفون لمكان الحادث في محاولة لمعالجة وإسعاف المصابين وتحويلهم للمستشفى".

من جانبه قال مراسل قناة الغد في الخليل، إن المصابين هما امرأة تبلغ من العمر 20 عاماً في حالة خطيرة وشاب يبلغ من العمر 25 عاماً في حالة متوسطة وتم تحويلهم للمستشفى.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، أن منفذ عملية الطعن هو الشاب أحمد عليان، لاعب كرة قدم في أحد أندية فلسطين وابن عم الشهيد بهاء عليان.

حادث طعن الاحتلال الإسرائيلي بيت لحم

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