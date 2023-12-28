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BBC

بالفيديو| المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف جيش الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة وسط غزة

06:31 م الخميس 28 ديسمبر 2023

استهداف جيش الاحتلال وتدمير آلياته

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مصراوي
نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية مقطع فيديو، لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير آلياته المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام، استهداف 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 عسكريين خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية وسط وجنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنها منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 501 قتيلًا.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في وقت سابق، إن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنود والعتاد أكبر بكثير مما هو معلن عنها.

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