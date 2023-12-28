بالفيديو| المقاومة تنشر مشاهد لاستهداف جيش الاحتلال وتدمير آلياته المتوغلة وسط غزة

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية مقطع فيديو، لاستهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي وتدمير آلياته المتوغلة شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

يا قوة الله

عاجل فيديو جديد 🔥 🔻

من مسافة صفر استهداف مقاتلي القسام لآليات وجنود الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة pic.twitter.com/Udbv5tCWg7 — بلال نزار ريان (@BelalNezar) December 28, 2023

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام، استهداف 5 دبابات إسرائيلية من نوع ميركافا بقذائف "الياسين 105" شرقي مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل 3 عسكريين خلال اشتباكات مع عناصر المقاومة الفلسطينية وسط وجنوب قطاع غزة.

وبذلك يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي المعلن عنها منذ الـ 7 من أكتوبر إلى 501 قتيلًا.

وكان الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة، قال في وقت سابق، إن خسائر جيش الاحتلال الإسرائيلي من الجنود والعتاد أكبر بكثير مما هو معلن عنها.