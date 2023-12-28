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BBC

ارتفاع إجمالي الشهداء من الصحفيين في غزة إلى 105 أشخاص

02:24 م الخميس 28 ديسمبر 2023

شهداء الصحفيين في غزة

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(مصراوي)

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الخميس، استشهاد صحفيين اثنين في قطاع غزة، مما يرفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 105 منذ إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي حربه على قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، غارات على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، مما أدى لاستشهاد 7 فلسطينيين.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، عن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنه يأسف على الخسائر في صفوف المدنيين جراء الهجوم على مخيم المغازي في قطاع غزة يوم الأحد.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت غارات عنيفة، على مخيم المغازي وسط قطاع غزة، أدت إلى سقوط أكثر من 130 شهيد، إضافة إلى المفقودين تحت الأنقاض والإصابات التي لا يمكن تقديم الرعاية الطبية الكافية لها في ظل نقص المستلزمات الطبية.

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، سابقًا المجزرة التي ارتكبها الاحتلال في مخيم المغازي، محذرة من أن التصعيد الإسرائيلي يعرقل أي آلية يمكنها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

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