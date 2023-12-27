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BBC

المقاومة تنشر مشاهد من عمليات استهداف جنود الاحتلال وآلياته بالشجاعية

07:03 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

كتائب القسام

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مصراوي

نشر الإعلام الحربي التابع لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم الأربعاء، مشاهد جديدة من الاستهدافات التي نفذها مقاتلوها خلال الاشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي وآلياته المتوغلة في حي الشجاعية شرقي غزة.

وقالت كتائب القسام، إنها تمكنت من قنص جندي صهيوني شرق مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأشارت القسام إلى أنها استهدفت طائرة مروحية إسرائيلية بصاروخ "سام 18" في منطقة الصفطاوي شمالي مدينة غزة.

وكانت كتائب القسام قالت إنها تدك حشود العدو شرق البريج وسط قطاع غزة بقذائف الهاون من العيار الثقيل.

وأكدت القسام أنها استهدفت 7 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في جباليا البلد وأوقعت عددا من الجنود بين قتيل وجريح.

كذلك لفتت القسام إلى استهداف قوة صهيونية تحصنت بمنزل في جباليا البلد بصاروخ RPO-A لأول مرة ما أدى لمقتل وإصابة كل أفرادها.

كتائب القسام جيش الاحتلال الإسرائيلي حماس طائرة مروحية إسرائيلية قطاع غزة طوفان الأقصى

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