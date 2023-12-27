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BBC

الحوثيون: لليمن العديد من الخيارات الإستراتيجية ولن يتوانى في اتخاذها

06:43 م الأربعاء 27 ديسمبر 2023

اللواء محمد العاطفي

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مصراوي

قال من يُعرف نفسه بوزير الدفاع في حكومة أنصار الله "الحوثيين" محمد العاطفي، اليوم الأربعاء، إن جماعته جاهزون لتلقين الأعداء أقسى الضربات إذا استمرت جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني أو فكروا بالمساس بأمن اليمن.

وأكد العاطفي على أن لدى اليمن العديد من الخيارات الإستراتيجية ولن يتوانى في اتخاذها متى اضطر لذلك.

وتستهدف جماعة أنصار الله الحوثي، جميع السفن المتجهة إلى إسرائيل، ردًا على استهداف المدنيين في قطاع غزة وحتى يسمح بدخول الإمدادات اللازمة إلى القطاع.

وأصبح البحر الأحمر منطقة مضطربة مؤخرًا، في ظل استهداف الحوثيين للسفن المتجهة من وإلى إسرائيل، واتهمت الولايات المتحدة إيران بالوقوف وراء تلك استهداف بينما نفت الأخيرة ذلك قائلة إن واشنطن ليست في موقف يسمح لها بتوجيه الاتهامات.

اللواء محمد العاطفي الحوثيين الشعب الفلسطيني اليمن أنصار الله الحوثي إسرائيل الولايات المتحدة قطاع غزة

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