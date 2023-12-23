الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على القطاع إلى 20258 شهيدا و53688 إصابة

مصراوي

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة شهداء عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 20258 شهيدا و53688 إصابة منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر الماضي.

وأكدت وزارة الصحة في غزة استشهاد 201 على الأقل وإصابة 368 آخرين في غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكانت قوات الدفاع المدني في غزة، قالت إنه تم انتشال عشرات الجثث المتحللة من شوارع بيت لاهيا شمالي القطاع.

وتابعت قوات الدفاع المدني في غزة: "معظم الجثث التي انتشلناها من بيت لاهيا، تعرضت لإعدام ميداني ونهشتها الكلاب".