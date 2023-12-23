حماس تدين اجتماع القادة المسيحيين بالأراضي المحتلة مع الرئيس الإسرائيلي

مصراوي

أدانت المقاومة الإسلامية "حماس"، الاجتماع الذي جمع بين القادة المسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة مع الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج بمناسبة أعياد الميلاد.

وفي بيان صدر عن الحركة السبت قالت: "قد صدمتنا صورة القادة المسيحيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وهم يجتمعون مع رئيس الكيان الصهيوني بمناسبة أعياد الميلاد، ويأخذون معه الصور التذكارية، لا سيما أنه لم يتحدث أي منهم بما يمر به شعبنا من أوقات عصيبة بسبب جرائم الإبادة، وجرائم التطهير العرقي على يد جيش الكيان الصهيوني الفاشي، والتي شرعنتها تصريحات قيادتهم وفي المقدمة منهم الرئيس العنصري للكيان".

وتابعت حركة حماس في بيانها: "لقد دمر هذا الجيش الفاشي كل شيء فلسطيني بما فيه المساجد والكنائس، وقتل الجميع دون أن يميز بين مسيحي ومسلم".

وأضافت حماس: "تجمعنا بأشقائنا المسيحيين وحدة المعاناة ووحدة المصير ووحدة الميدان في مواجهة هذا الاحتلال الفاشي، ونحن نعتقد أن هذه القيادة المسيحية، بهذا السلوك، لا تمثل أبناء شعبنا بكل طوائفه، ولا تعبر عن الرسالة التي يحملونها من وطن المسيح عليه السلام".