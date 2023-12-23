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BBC

الشرطة الباكستانية: إبطال مفعول قنبلة في قطار بكراتشي

01:26 م السبت 23 ديسمبر 2023

باكستان

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كراتشي- (د ب أ)

عثرت الشرطة الباكستانية على حقيبة تحتوى على عبوة ناسفة بدائية الصنع في قطار وأخرجتها في محطة كانتونمينت للسكك الحديدية في مدينة كراتشي الساحلية.

وقالت الشرطة إن وحدة المفرقعات وصلت إلى المحطة بعد تلقى معلومات عن القنبلة في قطار عوام إكسبريس وقامت بإخراجها وإبطال مفعولها وتفجيرها عن بعد،حسبما ذكرت اليوم السبت قناة"جيو نيوز "الإخبارية الباكستانية.

ووفقا لمسؤولي إنفاذ القانون، كان القطار قادما من بيشاور إلى كراتشي أمس الجمعة وتم زرع القنبلة تحت أحد المقاعد.

وقال راجا عمر خطاب، وهو ضابط كبير في إدارة مكافحة الإرهاب إن محاولة العمل التخريبي ربما قامت بها جماعة انفصالية.

وقال مدير عام شرطة الجنوب سيد اسد رضا أن القنبلة الموقوتة تزن خمسة كيلوجرامات وتحتوى على كيلوجرامين من المتفجرات.

باكستان الشرطة الباكستانية قطار بكراتشي

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