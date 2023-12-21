بعد فتحه لمرور المساعدات إلى غزة.. الاحتلال يقصف معبر كرم أبو سالم

(مصراوي)

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، معبر كرم أبو سالم الفاصل بين قطاع غزة ومناطق الاحتلال الإسرائيلي، مما أسفر عن استشهاد 4 فلسطينيين، وذلك حسبما أعلنت حركة حماس.

وأفادت الحركة، أن من بين الشهداء الأربعة، مدير المعبر بسام غبن، الذي ارتقى أثناء عمله من خلال غارات طيران الاحتلال الإسرائيلي على مرافق المعبر.

وكانت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت في وقت سابق، موافقتها على فتح معبر كرم أبو سالم بشكل مؤقت للإسهام في دخول المساعدات إلى قطاع غزة، وخلق منفذ جديد إلى جانب معبر رفح بين مصر وقطاع غزة.

وكان عضو الكنيست داني دانون، قد أشار سابقًا إلى تعرض إسرائيل لضغط دولي لفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل ونقل البضائع مباشرة من إسرائيل إلى قطاع غزة.

وقال دانون، إن المجتمع الدولي يريد أن يعود الوضع في المنطقة لما كان عليه قبل الحرب وهو مالا يمكن قبوله تحت أي ظرف.