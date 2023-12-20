أبو الغيط يحذر من خطة إسرائيلية لتهجير أهالي قطاع غزة

(مصراوي)

حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، من وضع الاحتلال الإسرائيلي لخطة تهدف لتدمير المجتمع في قطاع غزة وتهجير أهله قسريا لتصفية القضية الفلسطينية، قائلًا إن خطة إسرائيل لن تحدث أبدًا.

وقال أبو الغيط، إنه لا يجد مسمى لما يفعله جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، إلا مسمى "المذبحة وحرب الإبادة والتطهير العرقي".

وأضاف أبو الغيط، أن معالجة مشكلة قطاع غزة لن تكون إلا بمعالجة القضية الفلسطينية وتسويتها بإقامة دولة مستقلة على حدود 67، مشيرًا إلى أن قطاع غزة جزء من القضية الفلسطينية ويجب تطبيق حل الدولتين في أسرع وقت ممكن.

وشدد أبو الغيط، أن حل الصراع في المنطقة يكون بحكم الفلسطينيون لأنفسهم وامتلاكهم لسيادتهم على أرضهم.

وصرح أبو الغيط، أن ما حدث في الـ7 من أكتوبر كان بسبب الاحتلال الإسرائيلي، قائلًا إن العالم يجب أن يعترف أن تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ في 7 أكتوبر وإنما بسبب إسرائيل.

وحذر أبو الغيط، من خطورة الأوضاع في البحر الأحمر، جراء التهديدات التي تتعرض لها السفن من هجمات الحوثيين.