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BBC

الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال مع المقر الرئيسي في خان يونس

02:08 م الأربعاء 20 ديسمبر 2023

الهلال الأحمر الفلسطيني

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(مصراوي)

صرحت الناطقة باسم الهلال الأحمر الفلسطيني نيبال فرسخ، اليوم الأربعاء، أنه تم فقد الاتصال مع المقر الرئيسي لمنظمة الهلال في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية، انقطاع كافة الاتصالات والإنترنت عن قطاع غزة، جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وقالت شركة "بالتل" الفلسطينية، إن خدمات الاتصالات والإنترنت انقطعت بشكل كامل عن قطاع غزة.

وتعد تلك المرة السادسة التي تنقطع فيها خدمات الاتصال والإنترنت عن غزة منذ بداية الحرب جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي المستمر.

وفي وقت سابق حذر مرصد "نت بلوكس" المعني بالوصول إلى شبكات الإنترنت حول العالم، من أن انقطاع الإنترنت عن قطاع غزة من شأنه حجب جزء كبير من الحرب الدائرة في قطاع غزة.

وقبل أيام تعرض قطاع غزة لانقطاع كامل في خدمات الاتصال وصف كونه الأطول على قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في الـ7 من أكتوبر.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني قد حذر في وقت سابق، من مواجهته صعوبة في الوصول إلى الجرحى في مناطق القصف جراء انقطاع خدمات الاتصال.

الهلال الأحمر الفلسطيني خان يونس قطاع غزة طوفان الأقصى

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