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BBC

وزير الدفاع الأمريكي: على الإسرائيليين والفلسطينيين إيجاد طريقة لتشارك الأرض

11:14 م السبت 02 ديسمبر 2023

وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن

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مصراوي

قال لويد أوستن وزير الدفاع الأمريكي: لن نسمح لحماس بالانتصار، ودعمنا لإسرائيل ليس خاضعا للتفاوض ولن يكون كذلك أبدًا.

وتابع وزير الدفاع الأمريكي، اليوم السبت، أنه بدون أفق للأمل سيظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني محركا لانعدام الأمن والمعاناة الإنسانية، فإن حل الدولتين هو الطريقة الوحيدة القابلة للحياة للخروج من النزاع.

ولفت إلى أنه على الإسرائيليين والفلسطينيين إيجاد طريقة لتشارك الأرض التي يعتبرونها وطنهم.

وأكد أوستن أنه أوضح للقادة الإسرائيليين أن حماية المدنيين بغزة مسؤولية أخلاقية وحتمية استراتيجية.

وزير الدفاع الأمريكي الاحتلال الإسرائيلي غزة لويد أوستن

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