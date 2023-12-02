صفارات الإنذار تدوي في سديروت وإيفيم ونير عام بغلاف غزة

كتبت ندى محرم:

دوت صفارات الإنذار في سديروت وإيبيم ونير عام ، صباح اليوم السبت، وفقًا لما أوردته قناة الجزيرة في نبأ عاجل لها.

كما دوت منذ قليل في عين هاشلوشا وكيسوفيم ونيرعوز بغلاف غزة.

وقالت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إنها استهدفت كتائب القسام كيسوفيم ونيريم والعين الثالثة برشقات صاروخية.

كما استهدفت حشودا للعدو شرق مستوطنة ماغين برشقة صاروخية.

وجاء هذا بعد انتهاء الهدنة المؤقتة التي استمرت لـ7 أيام بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس".