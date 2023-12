فيديو| "لا تتركونا نشيخ".. المقاومة تنشر رسالة أسرى إسرائيليين لديها إلى حكومتهم

مصراوي

نشرت كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، مقطع فيديو جديد للأسرى الإسرائيليين لديها بعنوان "لا تتركونا نشيخ"، وهي رسالة الأسرى للحكومة الإسرائيلية وعوائلهم.

لا تتركونا نشيخ

אל תשליכינו לעת זיקנה

Don't Let Us Grow Old Here pic.twitter.com/hA6rXVc3GE