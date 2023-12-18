وزير إسرائيلي: منع دخول الوقود لغزة سيمكننا من القضاء على حماس

(مصراوي)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، اليوم الاثنين، إنه يرى أنه لا يجب إدخال الوقود ولا الأموال لقطاع غزة، في حال أرادت إسرائيل القضاء على حركة حماس وحسم الحرب في غزة.

ودعا بن جفير، خلال تصريحاته، بالعمل على عودة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة في أسرع وقت.

وكانت حركة حماس، قد اشترطت في تصريحاتها اليوم، أن البحث في مسألة تبادل الأسرى لا يمكن أن يتم إلا بعد وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وكانت القناة ١٢ الإسرائيلية، أعلنت اتفاق إسرائيل والسلطة الفلسطينية على آلية لنقل الأموال التي تحتجزها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت القناة ١٢ الإسرائيلية، إن الآلية المتفق عليها ستتيح لإسرائيل الاطلاع على أسماء من سيتلقون رواتب السلطة في قطاع غزة، موضحة أن إسرائيل زعمت أن أعضاء حركة حماس يتلقون رواتب من السلطة الفلسطينية بعد الاطلاع على قائمة من يتلقون الرواتب.