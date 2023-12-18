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BBC

هيئة البث الإسرائيلية: الاتفاق على صفقة تبادل أسرى جديدة أصعب من السابقة

04:40 م الإثنين 18 ديسمبر 2023

جوزيب بوريل

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(مصراوي)

نقلت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن مصدر سياسي لم تسمه قوله، إن الاتفاق على صفقة جديدة للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين سيكون أصعب بكثير من الصفقة السابقة.

وكان مفوض السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، دعا في وقت سابق اليوم، إلى هدنة إنسانية عاجلة في قطاع غزة.

وقال بوريل في تصريحاته، إن الجيش الإسرائيلي يفتقر بشكل مروع للتمييز في أهدافه خلال حربه على غزة.

وكانت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، قد دعت إلى هدنة إنسانية فورية ودائمة في قطاع غزة، وتأتي تصريحات واشنطن بعيدة عن الدعوات الدولية مع تصريحات البيت الأبيض في وقت سابق، أن قطاع غزة ليس قريبًا من إقرار هدنة إنسانية جديدة.

جوزيب بوريل هيئة البث الإسرائيلية الاتحاد الأوروبي قطاع غزة

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