إعلان

BBC

شهيدة و10 إصابات بقصف إسرائيلي استهدف قسم الولادة في مستشفى ناصر بخانيونس

10:34 م الأحد 17 ديسمبر 2023

مستشفى ناصر في خان يونس

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي

أفادت قناة "الجزيرة" وفق ما أوردته في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، بوقوع إصابات بقصف إسرائيلي استهدف مبنى قسم الولادة في مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت أن القصف الإسرائيلي للمبنى أسفر عن وقوع شهيدة و10 إصابات في مستشفى ناصر بخانيونس.

ونقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تصريحات تفيد بوقوع 90 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا شمال غزة.

وأشار المتحدث باسم الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مستشفى العودة في جباليا بعد حصاره وقصفه لأيام، مؤكدا أن قوات الاحتلال احتجزت وعرت كوادر المستشفى وعلى رأسهم مديره أحمد مهنا.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح كوادر المشفى بعد 4 ساعات من استجوابهم بوضع غير إنساني، فيما أبقت مدير مستشفى العودة أحمد مهنا رهن الاعتقال وأخذه لجهة مجهولة.

مستشفى ناصر خان يونس الاحتلال الإسرائيلي حرب غزة طوفان الأقصى

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

أسامة ربيع: حركة الملاحة في قناة السويس لم تتأثر بما يحدث في البحر الأحمر
أمطار تصل للقاهرة.. الأرصاد تعلن طقس الاثنين بدرجات الحرارة
مشاهد مأساوية لأهالي غزة على تيشرت هذه الفنانة في مهرجان الجونة السينمائي
الرئيس السيسي الرئيس السيسي يقدم واجب العزاء في وفاة أمير الكويت الراحل نواف الصباح
التقديم بدأ اليوم.. شروط الحصول على وحدة في الإسكان المتميز
عاجل| التأمينات تعلن زيادة الحد الأدنى والأقصى للمعاشات بدءا من يناير 2024