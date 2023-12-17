شهيدة و10 إصابات بقصف إسرائيلي استهدف قسم الولادة في مستشفى ناصر بخانيونس

مصراوي

أفادت قناة "الجزيرة" وفق ما أوردته في نبأ عاجل لها، اليوم الأحد، بوقوع إصابات بقصف إسرائيلي استهدف مبنى قسم الولادة في مستشفى ناصر بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

وأكدت أن القصف الإسرائيلي للمبنى أسفر عن وقوع شهيدة و10 إصابات في مستشفى ناصر بخانيونس.

ونقلت صحيفة "رويترز" الأمريكية عن متحدث باسم وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، تصريحات تفيد بوقوع 90 شهيدا في غارات إسرائيلية على جباليا شمال غزة.

وأشار المتحدث باسم الصحة في غزة إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت اليوم مستشفى العودة في جباليا بعد حصاره وقصفه لأيام، مؤكدا أن قوات الاحتلال احتجزت وعرت كوادر المستشفى وعلى رأسهم مديره أحمد مهنا.

وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أطلقت سراح كوادر المشفى بعد 4 ساعات من استجوابهم بوضع غير إنساني، فيما أبقت مدير مستشفى العودة أحمد مهنا رهن الاعتقال وأخذه لجهة مجهولة.