للمرة الثانية.. وزير إسرائيلي يشيد بحادثة أداء صلوات يهودية بمسجد في جنين

(مصراوي)

قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير، إنه يشيد بجنود الجيش الإسرائيلي الذين نادوا باسم إسرائيل في مسجد بجنين، إضافة إلى الجنود الذين يقاتلون منذ 70 يومًا في قطاع غزة.

وتأتي إشادة الوزير المتطرف بن جفير للمرة الثانية بعدما أشاد بفعل الجنود الإسرائيليين الخميس الماضي، عقب تأدية عدد من الجنود الإسرائيليين صلوات يهودية على منبر مسجد بجنين.

وردًا على الحادثة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، إنه وقف الجنود مرتكبين الحادثة عن الخدمة عقب أداء الصلاة اليهودية خلال الحملة التي شنها الجيش على مدينة مخيم جنين لمدة 3 أيام.