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BBC

الجهاد الإسلامي تنعي 5 من مقاتليها في الضفة الغربية

03:51 م الأحد 17 ديسمبر 2023

حركة الجهاد الإسلامي

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(مصراوي)

نعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأحد، 5 من مجاهديها استشهدوا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة طولكرم بالضفة الغربية في الصباح.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حارة المنشية بمخيم نور شمس في طولكرم بالضفة الغربية مساء أمس، مستهدفة المنطقة بقصف مما أسفر عن استشهاد شخصان وإصابة حرجة في صفوف الفلسطينيين.

ومنعت قوات الاحتلال سيارات الإسعاف من الوصول للمصابين في مخيم نور الشمس عقب اقتحامه واستهداف عدة أفراد فيه.

وخاض عدد من أفراد المقاومة الفلسطينية في المخيم اشتباكات مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحام المخيم.

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