وزير الدفاع الإسرائيلي: أتحمل مسؤولية إنجازات الحرب وأخطائها

(مصراوي)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، اليوم الأحد، إنه يتحمل مسؤولية إنجازات الحرب في قطاع غزة وتكاليفها والأخطاء الجسيمة التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي بصفته وزيرا للدفاع.

وأكد جالانت، أن الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل لحين تحقيق أهداف الحرب المتمثلة في القضاء على حركة حماس وإعادة الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة منذ 7 أكتوبر.

وفي مؤتمر صحفي أمس السبت، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو في مؤتمر صحفي مشترك مع جالانت، وعضو حكومة الطوارئ، بيني جانتس، إنه يوجد مفاوضات جديدة تعمل على إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين في غزة، بينما صرحت حركة حماس أنه لن يتم الإفراج عن جميع المحتجزين إلا في حالة وقف كامل لإطلاق النار وخضوع إسرائيل لشروط المقاومة الفلسطينية.