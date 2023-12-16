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BBC

فيديو.. نائب أوكراني يفجر قنابل يدوية خلال اجتماع محلي

11:55 ص السبت 16 ديسمبر 2023

نائب أوكراني يفجر قنابل يدوية خلال اجتماع محلي

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مصراوي

قام مسؤول أوكراني بتفجير 3 قنابل يدوية داخل غرفة صغيرة خلال اجتماع للمجلس المحلي في قرية بمدينة زاكارباتيا الأوكرانية، ما تسبب في إصابة 26 شخصا، منهم حالات خطرة، ومن ضمنهم المهاجم الذي أقدم على التفجير.

وقالت وزارة الداخلية الأوكرانية إن "سيرجي باترين" أحد النواب، فجّر قنابل يدوية خلال اجتماع في مجلس قرية كيريتسكوفسكي في زاكارباتيا.

وتابعت الداخلية الأوكرانية أن الانفجار أدى إلى إصابة 26 شخصًا، بينهم 6 في حالة حرجة. وتم إرسال قوات أمنية وفرق طبية إلى مكان الحادث، دون تفاصيل عن دوافع ذلك.

ومن جانبه أعلن جهاز الأمن الأوكراني، في بيان، فتح تحقيق في الحادث واعتباره "إرهابيًا".

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر دخول المسؤول إلى اجتماع للمجلس، داخل غرفة صغيرة، وبعد نقاش قصير مع السيدة التي تدير الاجتماع، أخرج 3 قنابل يدوية، وألقاها لتنفجر وسط الحاضرين.

ولم يعرف حتى الآن السبب الذي دفع الرجل للقيام بهذا الأمر.

وبحسب وسائل إعلام أوكرانية وقع الحادث خلال مفاوضات ميزانية عام 2024 في مجلس قرية كيريتسكوفسكي.

وأشارت إلى أن النائب "سيرجي باترين"، قام بتفجير 3 قنابل يدوية أثناء اعتراضه على بعض مسائل الميزانية في الاجتماع.

نائب أوكراني تفجير قنابل يدوية مدينة زاكارباتيا الأوكرانية

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