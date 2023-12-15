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BBC

رويترز: بارجة إسبانية تقترب من سفينة تجارية ربما اختطفها قراصنة

02:22 م الجمعة 15 ديسمبر 2023

سفينة

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لندن (رويترز)

قالت قوة مكافحة القرصنة الصومالية التابعة للاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، إن بارجة تابعة للبحرية الإسبانية تبحر بأقصى سرعة باتجاه سفينة تجارية ربما يكون قراصنة قد اختطفوها.

وبحسب المعلومات الأولى المتاحة، فإن السفينة الإسبانية فيكتوريا الرائدة تتجه بسرعة نحو السفينة المزعومة التي اختطفها القراصنة.

وقالت القوة التابعة للاتحاد الأوروبي في بيان لرويترز، أنه تم التنسيق مع القوة البحرية الدولية المشتركة.

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، قالت الهيئة البحرية البريطانية، إنها تلقت تقريرًا من ضابط أمن السفينة الذي يعتقد أن الطاقم لم يعد يسيطر على السفينة التي تتجه حاليًا نحو الصومال.

مكافحة القرصنة الصومالية القرصنة الصومالية الاتحاد الأوروبي سفينة تجارية

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