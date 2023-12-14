كتيبة جنين تستهدف قوة إسرائيلية كانت تتمركز بالمخيم بعبوة ناسفة

مصراوي

أعلنت كتيبة جنين، أنها استهدفت قوة إسرائيلية راجلة كانت متمركزة بساحة مخيم جنين بعبوة ناسفة، وحققت إصابات مباشرة بها.

وتابعت كتيبة جنين في بيان لها اليوم الخميس: "مجاهدونا قنصوا اثنين من الجنود الإسرائيليين على الأقل في الشارع الواصل بين مدينة جنين ومخيمها".

وأضافت كتيبة جنين: "مجاهدونا خرقوا الطوق الأمني في جنين، واستهدفوا جنود الاحتلال في حي خلة الصوحة، كما استهدفنا قوة إسرائيلية كانت متمركزة بساحة مخيم جنين بعبوة ناسفة وحققنا إصابات مباشرة".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس أبو عبيدة، إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الـ72 ساعة الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وتابع الناطق باسم كتائب القسام في بيان اليوم: "أكد مجاهدونا قتل 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح، والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم، إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر".

وأضاف الناطق باسم كتائب القسام: " كما استهدف مجاهدونا فرق الإنقاذ التابعة للاحتلال الإسرائيلي، إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم، كما استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال".

وأشار الناطق باسم كتائب القسام: " أنهم وجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة ومختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني".