مكتب رئيس وزراء الاحتلال: نتنياهو وسوليفان أكدا على العمل لإطلاق سراح الأسرى بغزة

مصراوي

قال مكتب بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، إن نتنياهو وجيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي، أكدا على العمل لإطلاق سراح بقية الأسرى.

وتابع مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان له، اليوم الخميس، أن نتنياهو شكر سوليفان على دعم الولايات المتحدة في الحرب ضد حماس.

كما بحثا نتنياهو وسوليفان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة، فضلًا عن مناقشة تهديدات حزب الله والحوثيين وسبل التعامل معها.