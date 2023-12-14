الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا الاتصال بغرفة العمليات وطواقمنا بغزة

مصراوي

قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إنه فقد الاتصال بشكل كامل بغرفة العمليات في قطاع غزة، والطواقم هناك.

وأعلنت وسائل إعلام فلسطينية، انقطاع شبكة الاتصالات والانترنت عن قطاع غزة بشكل كامل.

وفيما سبق أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن مقاتليها تمكنوا من قنص 4 جنود إسرائيليين شمال غرب مدينة غزة، اليوم الخميس.

وفي بيان لها قالت كتائب القسام: "تم استهداف غرف القيادة الميدانية للعدو في المحور الجنوبي لمدينة غزة بمنظومة الصواريخ "رجوم" قصيرة المدى وقذائف الهاون من العيار الثقيل".

وتابعت كتائب القسام :" دمرنا دبابتين صهيونيتين بمدينة خانيونس بقذيفة "الياسين 105" واشتعال النيران فيهما".

وأشارت كتائب القسام:" استهداف 3 آليات صهيونية بقذائف "الياسين 105" في حي الشجاعية شرق مدينة غزة".