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BBC

بريطانيا تعتزم منع دخول المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

03:37 م الخميس 14 ديسمبر 2023

ديفيد كاميرون

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موسكو - (ا ف ب)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس إنه سيتم منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا، وذلك بعد الحديث عن قرار مشابه من جانب الاتحاد الأوروبي.

وتشير إحصاءات من الأمم المتحدة إلى أن الهجمات اليومية التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل زادت أكثر من المثلين منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر على إسرائيل من غزة.

هذا المحتوى من

AFP
ديفيد كاميرون بريطانيا عنف المستوطنين الفلسطينيين

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