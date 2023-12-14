بريطانيا تعتزم منع دخول المسؤولين عن عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين

موسكو - (ا ف ب)

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم الخميس إنه سيتم منع المسؤولين عن أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون ضد الفلسطينيين من دخول بريطانيا، وذلك بعد الحديث عن قرار مشابه من جانب الاتحاد الأوروبي.

وتشير إحصاءات من الأمم المتحدة إلى أن الهجمات اليومية التي ينفذها مستوطنون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل زادت أكثر من المثلين منذ الهجوم الذي شنته حركة حماس الفلسطينية في السابع من أكتوبر على إسرائيل من غزة.