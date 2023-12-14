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BBC

الحرس الثوري الإيراني: لم يبق الكثير على انهيار الكيان الصهيوني

11:41 ص الخميس 14 ديسمبر 2023

الحرس الثوري الإيراني

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مصراوي

قال قائد الحرس الثوري الإيراني، إن واشنطن خسرت المعركة الأخلاقية عبر دعمها لإسرائيل وسوف تخسر المعركة السياسية أيضا.

وأضاف قائد الحرس الثوري الإيراني، بأنه لم يبق الكثير على انهيار الكيان الصهيوني والنصر عليه سوف يكون قريبا.

كان وزير الدفاع الإيراني، محمد رضا أشتياني، قال إن الولايات المتحدة سوف تواجه مشكلات كبيرة إذا أرادت تشكيل قوة دولية في البحر الأحمر.

وأضاف وزير الدفاع، أننا لدينا سيطرة في البحر الأحمر، موضحا أن كل الدول حاضرة فيه ولا يمكن لأحد المناورة هناك.

وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بقطاع غزة أشرف القدرة، أن جيش الاحتلال يمنع الطواقم الطبية بمستشفى كمال عدوان من تقديم الرعاية لعشرة جرحى مما أدى إلى استشهاد اثنين منهم.

وأضاف المتحدث، أن الاحتلال يحبر طواقم مستشفى كمال عدوان على جمع الجرحى والأطفال بالطابق الثاني ويمنع عنهم الماء والطعام، مشيرا إلى أنه يحرم 12 طفلا في قسم العناية بالمستشفى من الحليب مما يؤدي إلى فقدان حياتهم.

وتابع المتحدث، أن الاحتلال لا يزال يحتجز نحو 70 من الطواقم الطبية والجرحى بمستشفى كمال عدوان بينهم مدير المستشفى، موضحا أنه سوف يتم إجلاء الجرحى والمرضى بمستشفى كمال عدوان إلى مجمع الشفاء الذي يفتقر إلى المقومات العلاجية.

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