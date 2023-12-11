العاهل الأردني يرفض أي حل للقضية الفلسطينية على حساب بلاده

عمان- (د ب أ)

شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الاثنين، أنه لن يكون هنالك أي حل للقضية الفلسطينية على حساب بلاده .

وجدد الملك عبدالله خلال لقائه في قصر الحسينية في عمان، اليوم الاثنين، رؤساء هيئة الأركان المشتركة وعددا من مدراء الأجهزة الأمنية المتقاعدين، التأكيد على موقف الأردن الثابت بضرورة الوقف الفوري للحرب على غزة، وحماية المدنيين، وإيصال المساعدات بشكل كاف ومستدام للأهل في غزة، للتخفيف من الوضع المأساوي بالقطاع، وفقًا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا).

كما شدد على أهمية تكثيف الجهود العربية وتوحيدها للضغط لوقف إطلاق النار في غزة، والدفع بإيجاد أفق سياسي لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، ونيل الأشقاء الفلسطينيين كامل حقوقهم المشروعة.

وأكدعلى أن الأردن حذر منذ اليوم الأول من عملية التهجير واعتبرها خطا أحمر، لأن هذا بالنسبة لنا تصفية للقضية الفلسطينية، مشيدا بدور الشقيقة مصر بهذا الخصوص.

وأعاد ملك الأردن التأكيد على رفضه لأي محاولات للفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة، فهما امتداد للدولة الفلسطينية الواحدة.

ولفت إلى أن المساعدات التي تقدمها المملكة إلى الأشقاء الفلسطينيين مستمرة، ومنها الخدمات الطبية من خلال مستشفيين عسكريين في قطاع غزة، وآخر في نابلس، فضلا عن المحطتين الطبيتين في رام الله وجنين.

ونوه ملك الأردن إلى عمليات الإنزال الجوي، بما يؤكد وقوف الأردن المتواصل إلى جانب الأهل في غزة، رغم صعوبة الظروف.

يُشار إلى أن القوات المسلحة الأردنية قامت بعملتي إنزال مساعدات طبية عاجلة بواسطة مظلات للمستشفى الأردني في غزة.