وفد أممي يزور معبر رفح لتفقد عملية تسليم المساعدات الدولية لسكان غزة

القاهرة - (بي بي سي)

يزور وفد أممي رفيع المستوي اليوم الاثنين معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، وذلك لتفقد سير عملية استقبال وتسليم المساعدات الدولية للفلسطينيين في غزة، في ظل دعوات لزيادة حجم المساعدات التي يتم إيصالها إلى القطاع.

وبحسب جدول الزيارة، يضم الوفد ممثلي بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وكذلك فيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بحضور مسؤولي جمعيتيْ الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

وذكرت مصادر إعلامية مرافقة للوفد، أن الزيارة تهدف بالأساس للتعرف عن كثب، على وضع المساعدات الإنسانية وآلية دخولها عبر معبر رفح الحدودي، وكذلك تفقد مستودعات الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش بشمال سيناء.

وتأتي زيارة الوفد بعد أيام قليلة من إخفاق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار دعا لوقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض.

وكان الجانب المصري من معبر رفح وكذلك مدينة العريش المصرية التي تصل إليها جوا المساعدات الموجهة إلى الفلسطينيين في غزة، قد سبق وأن استقبلا، عددا من الشخصيات الدولية، في مقدمتهم الأمين العام للأمم المتحدة ومدعي عام المحكمة الجنائية الدولية ومفوض حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بالإضافة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية.

وتفرض إسرائيل عراقيل تتسبب في حجب المساعدات الإنسانية الضرورية عن غزة وتقليل عدد الشاحنات التي تنفذ إلى القطاع منذ بدء الحرب.

وأعلنت إسرائيل، الخميس، أنها ستفتح معبر كرم أبو سالم الحدودي لتفتيش شاحنات المساعدات "في الأيام القليلة المقبلة".