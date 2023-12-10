التلفزيون الإيراني: اندلاع حريق في صهريج لتخزين مكثفات الغاز في إيران

طهران - (د ب أ)

أعلن التلفزيون الحكومي الإيراني اندلاع حريق في مصنع لمعالجة مكثفات الغاز في شرق إيران اليوم الأحد.

وذكر التلفزيون الإيراني، نقلا عن رئيس منظمة مكافحة الكوارث في محافظة خراسان الجنوبية، محمد علي أخوندي، أن الحريق لا يزال مشتعلاً بعد ساعات من اندلاعه في صهريج لتخزين مكثفات الغاز وامتداده إلى وحدات أخرى بالمصنع في منطقة صناعية في مدينة بيرجند عاصمة محافظة خراسان الجنوبیة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال أخوندي إنه تم إرسال عدة فرق إلى مكان الحادث لكن عمليات إخماد الحريق توقفت بسبب شدة النيران.

وأضاف أخوندي أنه لم يصب أحد بأذى ويجري التحقيق في أسباب الحريق.

وأظهر بث مباشر للموقع ألسنة لهب هائلة وتصاعد أعمدة كبيرة من الدخان الأسود في السماء.

ويعد هذا الحادث الثاني في قطاع صناعة الطاقة في إيران خلال أيام بعد أن لقي خمسة أشخاص حتفهم جراء التسمم بالغاز في محطة لضخ النفط في غرب إيران أمس السبت.