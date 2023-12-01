مسؤولون إسرائيليون: استمرار مفاوضات الأسرى وسنضغط على حماس لإطلاق سراحهم

كتب- محمود عبدالرحمن:



نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، أن حركة حماس رفضت إطلاق سراح 10 نساء واقترحت مناقشة التنازلات مقابل أسرى مسنين.

وقال المسؤولين الإسرائيليين، إن تل أبيب أوضحت للوسطاء أنها لن تناقش الصفقات المستقبلية قبل إطلاق سراح النساء، مضيفين: "نتوقع استمرار مفاوضات الأسرى تحت النار وسوف نضغط على حماس عسكريا لإطلاق سراحهم".



كانت سرايا القدس أعلنت قصف تل أبيب واسدود وعسقلان ومدن العمق الصهيوني برشقات صاروخية مكثفة رداً على مجازر العدو بحق أبناء شعبنا الفلسطيني واستمرارا لمعركة طوفان الأقصى.



ونشرت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، صورا تقول إنها لحطام طائرة بدون طيار من نوع سكاي لارك أسقطتها في سماء المنطقة الوسطى في قطاع غزة.

كان وزير دفاع جيش الاحتلال الإسرائيلي، قال إننا سوف نواصل توجيه الضربات لحماس حتى تحقيق أهداف الحرب.



وأضاف وزير دفاع الاحتلال، أن حماس تفهم لغة القوة فقط وسنواصل الحرب حتى القضاء عليها وعلى قدراتها وإعادة الأسرى، موضحا أنه تابع عن قرب الهجمات التي يشنها سلاح الجو من مروحية قتالية فوق سماء غزة وكانت النتائج مبهرة.



وأعلن جيش الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الجمعة، تعرض وسط إسرائيل لقصف صاروخي مكثف من جانب قطاع غزة.