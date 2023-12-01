حماس: الاحتلال عطل تجديد التهدئة بعد حصوله على ضوء أخضر أمريكي

كتب- محمود عبدالرحمن:



قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس أسامة حمدان، إنه كان هناك فرصة لاستمرار التهدئة ولكن الاحتلال هو الذي عطلها.



وأضاف عضو المكتب السياسي للحركة، أن الاحتلال عطل تجديد التهدئة بعد حصوله على ضوء أخضر أمريكي، موضحا أننا أبلغنا الوسطاء استعدادنا لتجديد التهدئة والكرة الآن في الملعب الأمريكي.



وتابع حمدان، أن الاحتلال مارس الكذب وأرادنا أن نطلق سراح مجندين على اعتبار أنهما من المدنيين وذلك في خلاف لبنود اتفاق التهدئة، مشيرا إلى أن الاحتلال أحبط جهود تجديد التهدئة لأنه اكتشف أن مسار التهدئة يدمر روايته ويعزز مصداقية المقاومة.



وأكمل عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن القصف الإسرائيلي لم يفرق بين شمال وجنوب القطاع وعدد الشهداء متقارب بين المنطقتين، مشيرا إلى أن عدد الشهداء متقارب بين مناطق شمال وجنوب غزة على الرغم من دعوة الاحتلال للسكان النزوح نحو الجنوب.



كان مكتب الإعلام الحكومي في غزة، قال إن جيش الاحتلال رفض تجديد الهدنة بسبب نيته مواصلة حربه العدوانية على قطاع غزة.



وأضاف المكتب الإعلامي، أن 6150 طفلا و4 آلاف امرأة من بين الشهداء الذين سقطوا في القصف الإسرائيلي، موضحا أن عدد المفقودين في القصف الإسرائيلي تجاوز 6500، موضحا أن آلاف من جثامين الشهداء لا يزالون تحت الأنقاض ولم نتمكن من انتشالهم.



وتابع المكتب الإعلامي، أن شعبنا لا يزال يعاني من سياسة التجويع المتعمد، موضحا أن المساعدات التي دخلت إلى قطاع غزة خلال التهدئة لا تتجاوز 1% من حاجة القطاع، مشيرا إلى أننا نحتاج إلى إدخال ألف شاحنة من المساعدات ومليون لتر من الوقود يوميا.



وأكمل: نحمل الاحتلال والمجتمع الدولي خاصة واشنطن المسؤولية الكاملة عن الحرب، مطالبا الدول العربية والإسلامية بإدخال مستشفيات ميدانية مجهزة لإنقاذ الجرحى.