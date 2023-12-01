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BBC

جيش الاحتلال: ارتفاع عدد الإصابات في صفوفنا إلى 9 جنود منذ انتهاء الهدنة بغزة

03:58 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، ارتفاع عدد الإصابات في صفوف قواته إلى 9 منذ انتهاء الهدنة في غزة.

واستهدفت سرايا القدس، مستوطنات نيريم وناحل عوز وعلوميم برشقات صاروخية مركزة.

كما تمكنت سرايا القدس من إسقاط مسيرة إسرائيلية من نوع "سكاي لارك" في سماء المنطقة الوسطى بغزة.

ونقلت صحيفة فايننشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي كبير قوله، إن جيش الاحتلال لا يزال يعتبر العمليات في شمال غزة غير مكتملة.

وتابع المسؤول العسكري الإسرائيلي، لم تنته مدينة غزة بعد ولم يتم غزوها بالكامل، فقد تم الانتهاء منها بنسبة 40 % فقط.

ولفت إلى أنه بالنسبة لشمال القطاع قد يتطلب الأمر أسبوعين إلى شهر، موضحًا أن الهجوم البري على جنوب غزة سيتم بالتوازي مع العمليات في الشمال.

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