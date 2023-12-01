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BBC

حماس: أفرجنا عن 85 امرأة وطفلًا خلال مدة الهدنة القصيرة مع إسرائيل

12:18 م الجمعة 01 ديسمبر 2023

قصف الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

قال خليل الحية نائب رئيس حركة حماس في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي كان يعد العدة لاستئناف جرائمه ضد غزة، فقد عرضنا عدة مقترحات لتبادل الأسرى مع إسرائيل.

وتابع الحية خلال حديثه مع قناة الجزيرة، " أفرجنا عن 85 امرأة وطفلا خلال مدة الهدنة المؤقتة"، والاحتلال سلم الوسطاء بشكل خبيث قائمة أسماء كلها من المجندات الإسرائيليات.

وأكد نائب رئيس حركة حماس، أن الاحتلال رفض التعاطي مع الإفراج عن أسرى فلسطينيين من كبار السن مقابل كبار السن المحتجزين.

وأشار إلى أن حركة حماس كانت جاهزة للتعاطي مع 3 مقترحات بشأن التبادل لكن الاحتلال رفض التعاطي معها.

الاحتلال الإسرائيلي حماس إسرائيل غزة حركة حماس الأسرى

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