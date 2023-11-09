رسالة أسير إسرائيلي لنتنياهو: أنت تقتل أطفال وأسرى إسرائيل في غزة وتحرمنا من الماء والكهرباء

مصراوي

وجّه يجيل يعقوب أسير لدى المقاومة، رسالة إلى رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قائلا: "ما يحدث لا يصدق من حجم القصف وبشكل فظيع ووحشي، انت تقتل الأطفال وتقتل الأسرى الإسرائيليين أيضا".

سرايا القدس تبث مقطعا مصورا لما قالت إنه رسالة من 2 من المحتجزين الإسرائيليين لديها#الأخ بار #حرب_ غزة pic.twitter.com/kdJHW5Xt6B — قناة الجزيرة (@AJArabic) November 9, 2023

وأشار الأسير الذي يبلغ من العمر 13 عاما، إلى أنهم يعانون إلى جانب الفلسطينيين بسبب قطع إمدادات المياه والكهرباء والدواء: "نحن كأسرى نحتاج كل ذلك وليس الفلسطينيين".

ووجه الطفل الإسرائيلي رسالة شكر إلى كل من يدعمون عودته من الإسرائيليين الذين يضغطون على رئيس الوزراء الإسرائيلي وحكومته للوصول إلى اتفاق مع المقاومة للإفراج عن الأسرى، مشددا على أن "بمرو مزيد من الوقت حياتي معرضة لخطر كبير".

كما عبر يعقوب عن امتنانه لعناصر المقاومة الفلسطينية، إذ "حافظوا على حياتنا في غزة كي لا أموت وقدموا لي الطعام والماء والدواء".

وفي نهاية حديثه حمل الطفل الإسرائيلي رئيس وزراء الاحتلال مسؤولية سلامته: "نتنياهو أريد أن أقول لك شيء إذا حصل لي شيء سيء فهذا في رقبتك وعلى مسؤوليتك".

وأضاف يعقوب: "مقاتلو الجهاد الإسلامي يعملون هنا بكل قوة للحفاظ علينا وعلى الجميع (الأسرى الإسرائيليين".