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BBC

جيش الاحتلال: لا وقف لإطلاق النار ونستعد لهجمات أكبر الليلة في غزة

07:47 م الخميس 09 نوفمبر 2023

طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي

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مصراوي

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية.

وتابع جيش الاحتلال الإسرائيلي: "الحملة العسكرية في غزة تحقق المرجو منها فيما يبدو، كما أنّه لا وقف لإطلاق النار في غزة وإنما فترات توقف تكتيكية لأسباب إنسانية".

وأشار جيش الاحتلال الإسرائيلي: "عشرات الآلاف من مدنيي غزة لا يزالون يتحركون صوب الجنوب".

ومن جانبه قال المبعوث الأمريكي للقضايا الإنسانية بالشرق الأوسط، إنهم يعملون مع إسرائيل على تأكيد تقليل خسائر المدنيين لأقصى حد ممكن

وأعلنت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن قوات الجيش موجودة في قلب غزة في عمليات لم تنفذ بهذا العمق من قبل، وتستعد لتوسيع الهجمات بشكل أكبر الليلة.

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