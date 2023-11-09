غزة مقبرة الدبابات.. كيف تتصدى المقاومة للتوغل الإسرائيلي داخل غزة؟

كتب- محمد صفوت:

اتسعت رقعة المعارك في قطاع غزة، مع التوغل العسكري الإسرائيلي داخل غزة تزامنًا مع الغارات الجوية المستمرة على القطاع المحاصر، فيما يؤكد قادة الاحتلال الإسرائيلي اعتزامهم على مواصلة الحرب رغم الخسائر التي تتكبدها قوات الاحتلال منذ بداية التوغل العسكري.

مع بداية التوغل الإسرائيلي داخل غزة، واندلاع الاشتباكات على الأرض مع الفصائل الفلسطينية وخاصة كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على القطاع، بثت الأذرع الإعلامية للفصائل الفلسطينية فيديوهات لقنص واستهداف دبابات وآليات عسكرية إسرائيلية.

أربعاء الموت في غزة

في بيانات منفصلة أعلنت كتائب القسام، استهداف 18 دبابة إسرائيلية بقذائف "الياسين 105" محلية الصنع، منذ صباح أمس الأربعاء وحتى مساء اليوم نفسه، كما استهدفت جنودا إسرائيليين، قرب تجمع للآليات المتوغلة جنوب مدينة غزة، بصاروخ موجه من طراز كونكورس، وناقلة جند.

إجمالاً، أعلن الناطق العسكري باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة بثتها الكتائب على قناتها أمس على تطبيق "تليجرام" أنه تم "توثيق تدمير مجاهدينا 136 آلية عسكرية إسرائيلية تدميرًا كليًا أو جزئيًا"، منذ انطلاق العملية البرية الإسرائيلية.

🔴موقع والاه العبري:

قال جنود يشاركون في القتال داخل #غزة؛ إن مقاتلي حـ،ـمـ،ـ!س يستخدمون تكتيكاً يدعى "اللدغة"، حيث يقومون بالخروج من بين أعمدة المباني المدمرة والأنفاق؛ يطلقون قذائف وصواريخ مضادة للدبابات، ومن ثم يختفون من المكان، ما يصعب على الطائرات رصدهم.#طوفان_الأقصى pic.twitter.com/MkZCRCoKSm — مفتاح (@keymiftah79) November 3, 2023

في كلمته توعد أبو عبيدة، بأن تحوّل المقاومة الآليات والمدرعات الإسرائيلية التي دخلت غزة، إلى قبور متحركة لجنود الاحتلال.

وعرضت كتائب القسام، عبر قناتها على "تليجرام" مقطع فيديو يُظهر جانبًا من تصدي مقاتليها لآليات ودبابات الاحتلال الإسرائيلي، المتوغلة في قطاع غزة عبر جبهات عدة، ويبين الفيديو لحظات توثق تدمير دبابات واشتباكات بين مقاتلي "القسام" وجنود الاحتلال.

في التفاصيل، أعلنت "القسام" في عدة بيانات خلال الأربعاء، عن تدمير 3 دبابات وناقلة جند إسرائيلية وآلية عسكرية أخرى، شمال دوار التوام التابع لبيت لاهيا شمال مدينة غزة، وتدمير دبابتين إسرائيليتين جنوب غرب مدينة غزة، وتدمير دبابة أخرى في منطقة السلاطين، شمال غرب بيت لاهيا، جميعها تم بقذائف "الياسين 105".

"المسافة صفر" و"اللدغة" تكتيكات القسام لقتال الاحتلال

تشهد المعارك دائمًا بين قوات الاحتلال وحماس، تكتيكات جديدة خاصة للمقاومة الفلسطينية التي تسعى بأقل الإمكانيات إلى تحقيق نتائج إيجابية في المواجهات المباشرة مع قوات الاحتلال، أو حتى في استهداف المستوطنات والأراضي الفلسطينية المحتلة بصواريخها محلية الصنع.

في الحرب الدائرة حاليًا، تعتمد كتائب القسام، على تكتيكات عدة بينها "المسافة صفر" و"اللدغة"، التي تعتمد على توجيه ضربات مفاجئة إلى الطرف الأخر من مسافة قريبة ثم الفرار من موقع الاشتباك.

حقا مدهش

يضعوا العبوات الناسفه من المسافه صفر

لله درهم من اسود ابطال pic.twitter.com/CPReELc03V — أحداث سرية ...سري للغايه صاادم Classified 🔥🗝 (@lion_07777) November 1, 2023

مئات الكيلومترات من الأنفاق التي حفرتها حماس أسفل قطاع غزة والمعروفة بـ"مترو غزة" يستخدمها مقاتلو حماس لتوجيه ضرباتهم إلى قوات الاحتلال الإسرائيلي، وسرعان ما يفروا عبرها وسط الأحراش والأنقاض التي خلفتها غارات الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

من بين التكتيكات التي تستخدمها المقاومة، استراتيجية تعرف باسم "اللدغة" و"المسافة صفر" وتعتمد على الالتحام بقوات الاحتلال من مسافة قريبة تصل إلى حد وضع عبوات ناسفة على هياكل الدبابات والآليات العسكرية التي سرعان ما تؤدي إلى انفجار يحدث أضرارًا بالدبابات.

وكشف موقع "واللا" العبري، عن شهادات لعدد من جنود قوات الاحتلال الإسرائيلي المشاركين في القتال داخل القطاع، حيث تستخدم المقاومة تكتيك "اللدغة" الخروج من بين أعمدة المباني المدمّرة، حيث يطلقون قذائف وصواريخ مضادة للدبابات، ومن ثم يختفون من المكان، وقال بعضهم إن المقاومين استخدموا تكتيكات قتالية تمنع الطائرات الإسرائيلية، وحتى الجنود من رصدهم أو استهدافهم.

جميع دباباتهم مزوده بأجهزة مراقبه وكاميرات وايضا مراقبه بالمسيرات ومع كل هذا كيف لهذا الرجل ان يخرج بهذه السهوله ويضع العبوه ومن المسافة صفر ويجهز على اقوى دبابه ويرجع بهدوء؟

لا تفسير مادي ملموس ولكن التفسير اكيد عقدي وديني وإيمان واستبسال ونصر من الله.

🤺تتفق ؟ pic.twitter.com/H5VuEjNMIm — أحداث سرية ...سري للغايه صاادم Classified 🔥🗝 (@lion_07777) November 8, 2023

ودخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ 34، وأسفرت عن استشهاد ما يقرب من 11 ألف فلسطيني في غزة، فضلاً عن إصابة أكثر من 26 ألفًا، وتدمير عشرات الآلاف من المساكن والبنى التحتية في غزة.