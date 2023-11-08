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BBC

الأونروا: رصدنا أمراضًا لها علاقة مباشرة بعدم توفر المياه النظيفة في غزة

10:29 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

الأونروا

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مصراوي

قال المتحدث باسم الأونروا عدنان أبو حسنة، اليوم الأربعاء، في تصريحات تلفزيونية لقناة "الجزيرة"، إنهم رصدوا حالات من الجفاف والأمراض التي لها علاقة مباشرة بعدم توفر المياه النظيفة في غزة.

وكانت منظمة الصحة العالمية، أكدت اليوم الأربعاء، أن نقص الوقود في غزة تسبب في توقف محطات تحلية المياه، مشيرة إلى أن ذلك يزيد من مخاطر انتشار أمراض معدية بسبب تلوث المياه

كما أوضحت أن اتجاهات المرض الحالية في القطاع مثيرة للقلق بشكل كبير، حيث تم الإبلاغ منذ منتصف أكتوبر عن أكثر من 33 ألفا وخمسمائة حالة إصابة بالإسهال في غزة أكثر من نصفهم من الأطفال تحت الخامسة

وشددت الصحة العالمية على أن الأفراد الذين يعانون من ضعف المناعة في غزة مثل مرضى السرطان معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة بمضاعفات العدوى.

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