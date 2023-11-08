الأمم المتحدة: يجب على إسرائيل التمييز بين حماس والشعب الفلسطيني

مصراوي

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة: العمليات العسكرية التي تقوم بها إسرائيل في غزة خاطئة بشكل كبير ويجب وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، أنه يجب على إسرائيل التمييز بين حماس والشعب الفلسطيني وإذا لم "نفعل ذلك فسوف نفقد إنسانيتنا"، ويجب احترام قوانين الحرب من كل جميع الأطراف في غزة.

ولفت جوتيريش، إلى أن التعاطف الذي تلقاه إسرائيل يتضاءل إلى حد بعيد بسبب الوضع الإنساني الكارثي في غزة، فقد "كان عدد الأطفال الذين يقتلون في الصراعات خلال عام بالمئات بينما آلاف الأطفال قتلوا في وقت قصير بغزة"

وأكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنه يجب أن تتمكن المحاكم الدولية من المساءلة فيما يتعلق بالحرب في غزة.

وأوضح أن السلطة الفلسطينية ربما تكون قادرة على السيطرة السياسية في غزة عقب انتهاء العملية العسكرية الإسرائيلية.

وشدد أن الشعب الفلسطيني هو من سيقرر شكل الحكم في غزة عقب العملية الإسرائيلية، موضحًا أنه من الضروري للغاية إطلاق سراح جميع الأسرى المحتجزين لدى حماس.

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة، أن المنظمة في تواصل مستمر مع مصر لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة والوضع كارثي للغاية هناك.