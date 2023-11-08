أبو عبيدة: دمرنا 136 آلية عسكرية للاحتلال كليًّا أو جزئيًّا

مصراوي

قال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة: نعلن عن استمرار مجاهدينا في القتال والتصدي للعدوان الصهيوني في كل محاور المناورات البرية للعدو.

وتابع أبو عبيدة خلال كلمة له، اليوم الأربعاء، أنه تم تدمير 136 آلية عسكرية للعدو تدميرا كليا أو جزئيا وإخراجها عن الخدمة.

ولفت المتحدث باسم كتائب القسام، إلى أن "مجاهدونا يدمرون الآليات ويوقعون القتلى والإصابات بالجملة بين صفوف العدو"

وأكد أبو عبيدة "نناور بقوات النخبة من مجاهدينا ونلتف لضرب العدو في صفوفه الخلفية وننصب الكمائن له ولدباباته"

وأوضح أن سلاح القنص يواصل استهداف جنود الاحتلال وسلاح المدفعية يدك التحصينات، مجددًا أن التأكيد على أن المسار الوحيد للإفراج عن الأسرى هو صفقة لتبادل الأسرى بشكل كامل أو مجزأ.

وأشار إلى أن الاحتلال هو من يعيق ويخرب كل جهود الإفراج عن المحتجزين والأجانب ويعرض حياتهم للخطر.