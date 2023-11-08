شكري يتوجه إلى فرنسا لمناقشة الأوضاع في غزة في مؤتمر باريس

(مصراوي)

توجه وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأربعاء، إلى باريس لرئاسة وفد مصر المُشارِك في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة، نيابةً عن السيد رئيس الجمهورية، والمُقرَّر انعقاده الخميس الموافق ٩ نوفمبر الجاري، وذلك حسبما ذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أنه من المقرَّر أن يُلقي الوزير شكري كلمة مصر أمام المؤتمر، والتي ستركز على تناول الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة، والجهود المصرية للتعامل مع الوضع الإنساني في القطاع، فضلاً عن التأكيد على ضرورة حشد الجهود الدولية لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة.