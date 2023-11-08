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BBC

إيران: استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة على يد الاحتلال يتم بدعم أمريكي وغربي

02:48 م الأربعاء 08 نوفمبر 2023

السيد إبراهيم رئيسي

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مصراوي

طالب الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، بوقف الغارات الصهيونية على غزة بشكل عاجل وإنهاء الإبادة البشرية وإيصال المساعدات.

وأضاف الرئيس الإيراني، أن استشهاد آلاف الفلسطينيين في غزة على يد الكيان الصهيوني يتم بدعم أمريكي وغربي.

واستهدف طيران الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مخيم النصيرات وسط قطاع غزة بقصف عنيف وسط استمرار غاراته على قطاع غزة.

وذكرت وسائل إعلام، أنه تم استشهاد 18 شخصًا إثر غارات الاحتلال على مخيم النصيرات بينهم 10 أطفال، في استهداف مباشر لمنزل عائلة شحاذة في المخيم.

هذا وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 10 آلاف و569 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ شهر.

إبراهيم رئيسي استشهاد آلاف الفلسطينيين وقف الغارات الصهيونية غزة طوفان الأقصى

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