أهالي الأسرى المحتجزين في غزة يصدرون جوازات أجنبية لذويهم من أجل تدخل دول أخرى للإفراج عنهم

كتبت- سلمى سمير:



أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، أن بعض عائلات الأسرى المحتجزين في قطاع غزة أصدروا جوازات سفر أجنبية لذويهم من أجل قيام دول أخرى بالتفاوض مع حماس لأجل إخراجهم.

وتستمر مظاهرات أهالي الأسرى المحتجزين للضغط على الحكومة الإسرائيلية من أجل إخراج الأسرى في أسرع وقت والقبول بشروط حركة حماس بإتمام صفقة تبادل الأسرى الفلسطينيين مقابل الأسرى الإسرائيليين.

وذكرت صحيفة "يدعيوت أحرنوت" العبرية اليوم، أن ممثلو أسر الأسرى يؤيدون دعوة الرئيس الأمريكي جو بايدن من أجل وقف مؤقت لإطلاق النار.

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية مساء أمس الثلاثاء، عن مصدر سياسي لم تفصح عن اسمه، أن الولايات المتحدة تضغط على إسرائيل من أجل القبول بوقف إطلاق النار بعيدًا عن قضية الرهائن.

ورد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يوآف جالانت، في وقت سابق اليوم، أنه لن تكون هناك هدنة إنسانية من دون عودة الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وهزيمة حركة حماس.