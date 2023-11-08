وزراة الصحة في غزة: ارتفاع عدد الشهداء إلى 10 آلاف و569 شخصًا

كتبت- سلمى سمير:

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، ارتفاع إجمالي الشهداء إلى 10 آلاف و569 شهيدًا جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على قطاع غزة منذ شهر.

وصرح المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، أن من بين إجمالي الشهداء 4324 طفلًا و2823 امرأة، مضيفًا أن عدد الإصابات ارتفع إلى 26 ألفًا و475 شخص.

وأفاد القدرة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 27 مجزرة في الساعات الأخيرة استشهد على إثرها 241 شخصًا.

وتحدث القدرة عن عمد الاحتلال الإسرائيلي لاستهداف المستشفيات والأطقم الطبية مع استشهاد 193 شخصًا من العاملين في مجال الرعاية الصحية حتى الآن وتدمير 45 سيارة إسعاف منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وطالب المتحدث باسم وزارة الصحة، الأمم المتحدة ولجنة الصليب الأحمر بالتواجد بالمستشفيات لتجنب قصفها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلىاستهداف 120 مؤسسة صحية منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وصرح القدرة أن وزارة الصحة في قطاع غزة تلقت 2550 بلاغًا عن مفقودين حتى الآن منهم 1350 طفلا لازالوا تحت الأنقاض منذ بداية العدوان الإسرائيلي.