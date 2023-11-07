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BBC

بقذائف الهاون.. سرايا القدس تستهدف تجمع لمدرعات الاحتلال شمال غزة

06:19 م الثلاثاء 07 نوفمبر 2023

قذائف الهاون

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مصراوي

أعلنت سرايا القدس،أنها استهدفت تجمعًا لمدرعات جيش الاحتلال الإسرائيلي شمال غرب غزة بعدد كبير من قذائف الهاون.

وقالت سرايا القدس في بيان لها بقناتها على تليجرام، "قصفنا تجمعًا لآليات العدو المتوغلة جنوب شارع 10 في غزة برشقة صاروخية"

وتابعت "قصفنا تجمعًا للآليات المتوغلة شرقي حي الزيتون في غزة بعدد من قذائف الهاون من العيار الثقيل"

كما استهدفت سرايا القدس مركز قيادة الاحتلال خلف مصنع بيونير شمال غرب مدينة غزة بعدد من قذائف الهاون.

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